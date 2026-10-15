Kerala
നെടുമ്പാശ്ശേരി വാഹനാപകടം: വാഹനങ്ങളുടെ അമിതവേഗതയില് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചെയാണ് മദ്യലഹരിയില് സുഹൈല് സജീവ് ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പര് കാര് ഇടിച്ച് മൂന്ന് പേര് മരിച്ചത്
കൊച്ചി|നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് 19കാരന് ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് മൂന്ന് പേര് മരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗതയില് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി. റോഡിലെ അച്ചടക്കത്തിലും റോഡ് സുരക്ഷയിലുമാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമിത വേഗത കണ്ടെത്താന് വിദഗ്ധ ടീമിനെ നിയോഗിച്ച് സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. വേഗത ഡ്രൈവര്മാര്ക്ക് ഒരു പ്രേത്സാഹനമാകരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത കണ്ടെത്താന് നിലവിലെ ട്രാഫിക്ക് കാമറകള്ക്ക് കഴിയുമോയെന്ന് സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പിനോട് ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. അമിതവേഗതയില് ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കാനാകുമോയെന്നും ഗതാഗതവകുപ്പിനോട് കോടതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില് നിരവധി തവണ ഹൈക്കോടതി ഉള്പ്പെടെയുള്ള കോടതികളുടെ ഇടപെടലുകള് ഉണ്ടായിട്ടും ചെറിയ മാറ്റങ്ങള് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
നെടുമ്പാശ്ശേരി അപകടത്തില് പ്രതി സുഹൈല് സജീവ് വാഹനം ഓടിച്ചത് 200 കിലോമീറ്റര് വേഗതയിലാണ്. എഐ കാമറയില് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമിതവേഗതയും അപകടവും അവസാനിപ്പിക്കാന് പുതിയ സാധ്യത സ്വീകരിക്കണം. ഉയര്ന്ന പ്രകടന ശേഷിയുള്ള കാറുകള് രാത്രിയില് അമിതവേഗതിയില് ഓടിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. 100 – 150 കിലോമീറ്റര് അധികം വേഗതയില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ വാഹനങ്ങള് ബ്രേക്ക് ചെയ്താല് പോലും ഉടന് നില്ക്കില്ല. അതിനാല് ഇത്തരം രീതികള്ക്ക് പ്രായോഗികമായ പരിഹാരമുണ്ടാകണം. സര്ക്കാരിന്റെ ഔപചാരിക മറുപടിയല്ല വേണ്ടത്. ഇക്കാര്യത്തില് ഗതാഗതവകുപ്പ് പത്തു ദിവസത്തിനകം മറുപടി നല്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് നിര്ദേശം നല്കി.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചെയാണ് മദ്യലഹരിയില് സുഹൈല് സജീവ് (19) ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പര് കാര് മൂന്നുപേര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറില് ഇടിച്ചത്. അപകടത്തില് വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക, പാലക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക, കര്ണാടക സുള്ള്യ സ്വദേശി ഇയാസ് എന്നിവര് മരിച്ചിരുന്നു. തൃക്കാക്കര കരകൗശല വില്പനശാലയില് പാര്ട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു മരിച്ച മൂന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥികളും.
Content Highlights:
The Kerala High Court expressed serious concern over vehicle overspeeding and road safety following the fatal Nedumbassery Mini Cooper crash. The division bench directed the transport department to submit a response within ten days regarding speed detection systems. Three students lost their lives when a speeding car driven by a 19-year-old struck their scooter.