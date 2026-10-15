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2027ലേക്ക് ഒരുങ്ങി ദുബൈ; വിനോദസഞ്ചാരികളെ സ്ഥിര താമസക്കാരും നിക്ഷേപകരുമാക്കാൻ പുതിയ നയം
സന്ദർശകരിൽ 25 ശതമാനത്തോളം പേരും 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും നഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു
ദുബൈ|ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തെ നിവാസികളും ദീർഘകാല നിക്ഷേപകരുമായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ദുബൈ പുതിയ നയങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ദുബൈയുടെ ടൂറിസം, സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ദുബൈ കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ടൂറിസം ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിങ് സി ഇ ഒ ഇസാം കാസിമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കേവലം വിനോദസഞ്ചാരികൾ എന്നതിനപ്പുറം കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നവരെയും പതിവായി സന്ദർശനം നടത്തുന്നവരെയും നഗരത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാനും ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാനും താത്പര്യമുള്ളവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ദുബൈയിലെത്തുന്ന സന്ദർശകരിൽ 25 ശതമാനത്തോളം പേരും 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും നഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വലിയ പരസ്യ കാമ്പയിനുകളിലും സെലിബ്രിറ്റികളിലും ഇൻഫ്ലുവെൻസർമാരിലും മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികളിൽനിന്ന് ദുബൈ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ, ഫാമിലി ഓഫീസുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്സ് സമൂഹങ്ങൾ എന്നിവരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. മേഖലയിലെ സമീപകാല പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ആത്മവിശ്വാസവും നിലനിർത്താൻ യു എ ഇ സർക്കാരിന് സാധിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സെപ്തംബറിൽ സ്കൂളുകൾ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ 4,00,000-ത്തിലധികം പുതിയ വിദ്യാർഥി രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നടന്നതും ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പുതിയ ഇജാരി കരാറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും വിപണിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ദുബൈയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഊഹാപോഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ലെന്നും സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി ആലോചിച്ച് കൃത്യമായ ദീർഘകാല തന്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights:
Dubai is updating its tourism policies to attract high-spending visitors who may become long-term residents and investors. DCTCM CEO Issam Kazim stated that the city is moving away from traditional influencer marketing to engage directly with high-net-worth individuals and business groups.