Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ഏഴ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 വരെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരങ്ങളില് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലയില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മുതല് ഇടുക്കി വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 വരെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരങ്ങളില് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിര്ദേശമുണ്ട്.
അതിശക്തമായ മഴ കണക്കിലെടുത്ത് നാളെ തിരുവനന്തപുരം മുതല് മലപ്പുറം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരും.
Content Highlights: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heavy rains across several districts in Kerala. Isolated areas are expected to experience thunderstorms and strong winds reaching up to 40 kmph. Heavy showers are predicted to continue across the state over the coming days.