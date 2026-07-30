Connect with us

Kerala

ശക്തമായ മഴ; അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട്

എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Published

Jul 30, 2026 3:04 pm |

Last Updated

Jul 30, 2026 3:05 pm

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ  അലേര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വയനാട് ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഇന്ന് അവധി നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights: The IMD has issued an orange alert for five Kerala districts predicting heavy rainfall. A yellow alert has been declared across all other districts in the state today. Educational institutions in Wayanad have been granted a holiday due to the rain.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കുറ്റിപ്പുറം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ സ്‌കൂട്ടര്‍ ഓടിച്ച സംഭവം; പട്ടാമ്പി സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

Aksharam Education

ഗാലക്സിയുടെ കഥ

National

സി ജെ പി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസ് അതിക്രമത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി ആശുപത്രി വിട്ടു

Kerala

ബിഎസ്എന്‍എല്‍ സൊസൈറ്റി കള്ളപ്പണക്കേസ്: പ്രതികളുടെ 37.59 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി

Kerala

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ രോ​ഗിക്ക് കൂട്ടിരിപ്പിനെത്തിയ യുവതി ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി പിടിയിൽ

Kerala

ശക്തമായ മഴ; അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട്

Kerala

കൊല്ലത്ത് കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു