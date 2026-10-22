Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴ; നാല് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
തൃശൂർ നഗരത്തിൽ രൂപ്പപെട്ട വെള്ളക്കെട്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നാല് ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും 10 ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച വരെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉള്ളതിനാല് മലയോര തീരദേശ മേഖലകളിലുള്ളവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിര്ദേശം നല്കി.
Content Highlights:The India Meteorological Department has issued an orange alert for four districts and a yellow alert for ten districts in Kerala. Continuous heavy rainfall is predicted across the state until Sunday due to severe weather patterns. Disaster management authorities have advised coastal and hilly residents to maintain high vigilance.