Editors Pick
പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ, അതിനൂതന ചിപ്പ്; ഈ സെപ്തംബറിൽ എത്തും ഐഫോൺ 18 പ്രോ; സവിശേഷതകൾ പുറത്ത്
ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണും ഇത്തവണ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന
കുപ്പർട്ടിനോ | ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവ ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രോ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണും ഇത്തവണ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഐഫോൺ 18 ന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുകൾ അടുത്ത വർഷം ആദ്യമേ പുറത്തിറങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
പുതിയ ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം അതിന്റെ ക്യാമറ സംവിധാനമായിരിക്കും. മെക്കാനിക്കൽ ഐറിസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ വേരിയബിൾ അപ്പേർച്ചർ ക്യാമറയാണ് പ്രോ മോഡലുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് ലെൻസിന്റെ അപ്പേർച്ചർ ക്രമീകരിക്കാനും മികച്ച ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് നൽകാനും സഹായിക്കും. പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിലേതിന് സമാനമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അനുഭവം ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകും.
ടി എസ് എം സി യുടെ അതിനൂതനമായ 2 നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച എ 20 പ്രോ ചിപ്പാണ് ഈ ഫോണുകൾക്ക് കരുത്തേകുക. നിലവിലുള്ള ചിപ്പുകളേക്കാൾ 15 ശതമാനം കൂടുതൽ വേഗതയും 30 ശതമാനം അധിക ഊർജ്ജക്ഷമതയും പുതിയ ചിപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ 12 ജി ബി റാം കരുത്തിലായിരിക്കും ഈ ഫോണുകൾ പുറത്തിറങ്ങുക. ഇത് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകൾ കൂടുതൽ സുഗമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഡിസൈനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഡയനാമിക് ഐലൻഡിന്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും ആപ്പിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. സെൽഫി ക്യാമറ 24 മെഗാപിക്സലായി ഉയർത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 5200 എം എ എച്ച് വരെ ശേഷിയുള്ള വലിയ ബാറ്ററികളായിരിക്കും പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളിൽ ഉണ്ടാവുക. ആപ്പിൾ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച സി 2 5ജി മോഡവും ഈ ഫോണുകളിൽ ആദ്യമായി ഇടംപിടിച്ചേക്കും. ഡീപ് റെഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ കളർ വേരിയന്റുകളും ഈ സീരീസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
Summary
Apple is expected to unveil the iPhone 18 Pro and 18 Pro Max in September 2026, featuring the highly anticipated 2nm A20 Pro chip and a variable aperture camera system. The new models are rumored to include 12GB of RAM to enhance AI capabilities and improved battery life with up to 5200mAh capacity. Additionally, Apple might debut its first foldable iPhone alongside these premium Pro models.