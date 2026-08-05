Connect with us

From the print

അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് സമ്മേളനം: സ്വാഗതസംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മർകസ് സെൻട്രൽ ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിച്ച ഓഫീസ് മർകസ് പ്രസിഡന്റ്സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Published

Aug 05, 2026 5:00 am |

Last Updated

Aug 05, 2026 1:08 am

കോഴിക്കോട് | സെപ്്തംബർ അഞ്ചിന് കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗതസംഘം ഓഫീസ് തുറന്നു. മർകസ് സെൻട്രൽ ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിച്ച ഓഫീസ് മർകസ് പ്രസിഡന്റ്സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്്ലിയാരുടെ വാർഷിക മദ്ഹുർറസൂൽ പ്രഭാഷണം, സാദാത്ത് സംഗമം, മെഗാ ദഫ് ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങിയ പരിപാടികളോടെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അന്തർദേശീയ- ദേശീയ പണ്ഡിതരും പ്രകീർത്തന സംഘങ്ങളുമാണ് പ്രധാന അതിഥികൾ.
മർകസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ വി പി എം ഫൈസി വില്യാപ്പള്ളി, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുറാബ് സഖാഫി, സയ്യിദ് ശറഫുദ്ദീൻ ജമലുല്ലൈലി, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ അഹ്ദൽ മുത്തനൂർ, സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ജമലുല്ലൈലി ചേളാരി, സയ്യിദ് അബ്ദുർറഹ്്മാൻ ബാഫഖി, ഇബ്‌റാഹീം ബാഖവി മേൽമുറി, അലവി സഖാഫി കായലം, ബഷീർ സഖാഫി കൈപ്പുറം, അബ്ദുസ്സമദ് സഖാഫി മായനാട്, ഉസ്മാൻ മുസ്്ലിയാർ വയനാട്, പി വി അഹ്്മദ് കബീർ എളേറ്റിൽ, വി എം റശീദ് സഖാഫി, കെ കെ ശമീം സംബന്ധിച്ചു.

Content Highlights: The reception committee office for the International Milad Conference set for September 5 in Kozhikode was inaugurated at Markas Central Campus by Sayyid Ali Bafaqi Thangal. The major event will feature Grand Mufti Kanthapuram A P Aboobacker Musliyar and prominent scholars.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കാറപകടം; അബിന്‍ വര്‍ക്കി എം എല്‍ എക്ക് പരുക്ക്

International

ഹോര്‍മുസ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന് നീക്കം സജീവമെന്ന് ഇറാന്‍; ഒമാനുമായി ചര്‍ച്ച പുരോഗമിക്കുന്നു

From the print

സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണപരിഷ്‌കാരം; നാല് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം

From the print

അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് സമ്മേളനം: സ്വാഗതസംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

From the print

കാരുണ്യ ഫാര്‍മസികളില്‍ മരുന്ന് ക്ഷാമം

Kerala

കരിപ്പൂരിൽ അടുത്ത വർഷവും ഹജ്ജ് യാത്രക്ക് ചെറു വിമാനം

UAE

കുടുംബങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ജീവിതനിലവാരവും ഉയര്‍ത്താന്‍ കൈകോര്‍ത്ത് കുടുംബ മന്ത്രാലയവും ബുര്‍ജീല്‍ ഹോള്‍ഡിങ്‌സും