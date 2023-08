മൂന്ന് മിനുട്ടിനുള്ളിൽ വിമാനം 15,000 അടി താഴേക്ക് പതിച്ചു; ഭീതിജനകമായ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസർ

ഫ്ളോറിഡ | ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് വിമാനം മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 15,000 അടിയിലധികം താഴേക്ക് പതിച്ചു. നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ഷാർലറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ ഗെയ്നെസ്വില്ലെയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിന്റെ 5916 നമ്പർ വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വിമാനത്തിലെ സമ്മർദ്ദ പ്രശ്നമാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയത്.

വെറും 11 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിമാനം 20,000 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചതായി ഫ്ലൈറ്റ് അവെയറിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിമാനം 18,600 അടി വേഗത്തിൽ താഴേക്ക് പതിച്ചു. 15,000 അടി താഴോട്ട് പതിച്ചത് വെറും മൂന്ന് മിനുട്ടിനുള്ളിലാണ്. പറന്നുയർന്ന് 43 മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് ഈ ഭയാനകമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്.

I’ve flown a lot. This was scary. Kudos to our amazing flight crew- cabin staff and pilots on @AmericanAir 5916. The photos cannot capture the burning smell, loud bang or ear pops. Good to be on the ground. #AA5916 #CLT #GNV pic.twitter.com/P8pPrvOQDQ

— Harrison Hove (@HarrisonHove) August 10, 2023