Kerala
വീട്ടിനുള്ളില് ഭാര്യയേയും ഭര്ത്താവിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
രഘുനാഥന്, ഭാര്യ പുഷ്പ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം | ഉള്ളൂരില് വീട്ടിനുള്ളില് ഭാര്യയേയും ഭര്ത്താവിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. രഘുനാഥന്, ഭാര്യ പുഷ്പ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
വീട്ടിനുള്ളില് നിന്ന് ദുര്ഗന്ധം വന്നതിനെത്തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാരാണ് പോലീസില് വിവരം അറിയിച്ചത്. രഘുനാഥനെ അടുക്കളയില് മരിച്ച നിലയിലും പുഷ്പയെ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങള് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
Latest
Kerala
കലൂര് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കാനിറങ്ങിയ നടിയെ കയറി പിടിച്ച കേസ്; പ്രതി അറസ്റ്റില്
Kerala
വീട്ടില് വെച്ച് പ്രസവം നടത്തിയ യുവതി മരിച്ച സംഭവം; നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിക്കും
Kerala
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജിലെ തീപിടിത്തം; വെന്റിലേറ്ററില് ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗി മരിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി കുടുംബം
Kerala
കവടിയാര് കൊട്ടാരത്തിലെ ആഭരണ കവര്ച്ച; ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു നഗരങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം
Kerala
ഡോ. വന്ദനദാസ് വധക്കേസ്; ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന്
Kerala
വീട്ടിനുള്ളില് ഭാര്യയേയും ഭര്ത്താവിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala