Connect with us

Kerala

കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് ഹോട്ടല്‍ ഉടമയെ ജീവനക്കാരന്‍ കുത്തിക്കൊന്നു

കുരിയോട് സ്പൈസി ഹോട്ടല്‍ ഉടമ സക്കീറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Published

Apr 06, 2026 5:45 pm |

Last Updated

Apr 06, 2026 5:45 pm

കൊല്ലം| കൊല്ലം ചടമയമംഗലത്ത് ഹോട്ടല്‍ ഉടമയെ ജീവനക്കാരന്‍ കുത്തിക്കൊന്നു. കുരിയോട് സ്പൈസി ഹോട്ടല്‍ ഉടമ സക്കീറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്.

കൊലപാതകം നത്തിയ ശേഷം ഇയാള്‍ സ്വകാര്യ ബസില്‍ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് ഹോട്ടല്‍ ഉടമയെ ജീവനക്കാരന്‍ കുത്തിക്കൊന്നു

National

ഡല്‍ഹി നിയമസഭ സമുച്ചയത്തില്‍ വന്‍ സുരക്ഷാവീഴ്ച: ബാരിക്കേഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് കാര്‍ അകത്തുകയറി

Business

സ്വര്‍ണവില ഉച്ചക്ക് ശേഷം കൂടി

Kerala

അനുജന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില്‍ എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടകള്‍; സി എസ് സുജാത നായന്‍മാരുടെ വീട്ടിലേ പോകുവെന്നും ജി സുധാകരന്‍

Kerala

കേരളത്തില്‍ യുഡിഎഫ് അനുകൂല സാഹചര്യം; 96 സീറ്റുകള്‍ നേടും: ഡി കെ ശിവകുമാര്‍

Kerala

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന് പൂജ്യം മാര്‍ക്ക്; രമേശ് ചെന്നിത്തല

Kerala

ചിറയിന്‍കീഴ് ആശുപത്രിയില്‍ യുവാവിന്റെ പരാക്രമം; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍