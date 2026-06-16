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വിശുദ്ധ കഅബയെ അണിയിക്കുന്ന കിസ്വക്ക് പിന്നിലെ അത്ഭുത രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാമോ?
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തുന്നലുകളില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ തുണിയായി തോന്നുമെങ്കിലും, കിസ്വ യഥാർത്ഥത്തിൽ സവിശേഷമായ ഏഴ് തരം തുണിത്തരങ്ങൾ പരസ്പരം കോർത്തിണക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന അത്യാധുനിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കലാസൃഷ്ടിയാണ്.
മക്ക | വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിംകളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ വിശുദ്ധ കഅബാലയത്തെ പുതിയ കിസ്വ അണിയിച്ചു. അത്യാധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും പരമ്പരാഗതമായ കൈവേലകളുടെയും അതുല്യമായ സംയോജനമാണ് ഓരോ വർഷവും കഅബയെ അണിയിക്കുന്ന പുതിയ കിസ്വയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തുന്നലുകളില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ തുണിയായി തോന്നുമെങ്കിലും, കിസ്വ യഥാർത്ഥത്തിൽ സവിശേഷമായ ഏഴ് തരം തുണിത്തരങ്ങൾ പരസ്പരം കോർത്തിണക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന അത്യാധുനിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കലാസൃഷ്ടിയാണ്.
കിസ്വയുടെ സൗന്ദര്യവും ഈടുനിൽപ്പും ഘടനയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഓരോ തുണിത്തരത്തിനും പ്രത്യേകമായ ധർമ്മങ്ങളാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഅബയുടെ ആഗോളതലത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ബാഹ്യരൂപം നൽകുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനിയായ കറുത്ത പട്ടുനൂലാണ് (Black Silk). ഇതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേക ഇസ്ലാമിക കാലിഗ്രാഫികളും അലങ്കാര രൂപങ്ങളും നെയ്തെടുത്ത എംബോസ്ഡ് ബ്ലാക്ക് സിൽക്കും കിസ്വയുടെ ബാഹ്യഭാഗത്തിന് അതുല്യമായ ഭംഗി നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
കിസ്വയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കരുത്തും ഈടുനിൽപ്പും നൽകുന്നതിനായി ഉൾഭാഗത്ത് ഓഫ് വൈറ്റ് കോട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള ലൈനിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ കിസ്വയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഘടനാപരമായ പിന്തുണ നൽകാനും കാഠിന്യമേറ്റാനുമായി പ്രത്യേക വൈറ്റ് കോട്ടൺ ലൈനിംഗും അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിസ്വയിലെ ചില നിർദ്ദിഷ്ട അലങ്കാര ഘടകങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾക്കുമായി ചുവന്ന പട്ടുനൂൽ (റെഡ് സിൽക്ക്) ഉപയോഗിക്കുന്നു. കഅബയുടെ വാതിലിന്റെ വിരിക്ക് (ബുർഖ) പിന്നിലായി പച്ച പട്ടുനൂലും (ഗ്രീൻ സിൽക്ക്) ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കഅബയുടെ ഉൾവശം അലങ്കരിക്കുന്നതിനായാണ് ഏഴാമത്തെ തുണിത്തരമായ എംബോസ്ഡ് ഗ്രീൻ സിൽക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
സൗന്ദര്യത്തിന് അപ്പുറം വർഷം മുഴുവൻ ഗുണനിലവാരവും തിളക്കവും നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവും എഞ്ചിനീയറിംഗുമായ ആവശ്യകതകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ തുണിത്തരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഏഴ് വ്യത്യസ്ത തരം തുണിത്തരങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സംയോജിത പ്രക്രിയയിലൂടെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഈ നിർമ്മാണം ഇസ്ലാമിക കരകൗശല വിദ്യയിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണവും സവിശേഷവുമായ ഒന്നാണ്. വരും തലമുറകൾക്കായി ഈ പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ സൗദി ഭരണകൂടം നൽകുന്ന സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയാണ് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത്.
Content Highlights:
The Holy Kaaba’s Kiswa is a sophisticated artistic and engineering work crafted from seven different types of fabric, including black silk, embossed black silk, off-white cotton, white cotton, red silk, green silk, and embossed green silk. Each material serves a specific functional and aesthetic purpose to ensure durability and structural integrity throughout the year. This intricate process highlights the continuous care and mastery devoted to producing the world’s most distinguished covering in Makkah.