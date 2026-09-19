Kerala
മഴ കനക്കുന്നു; നാല് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
നാളെ കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് നാല് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
നാളെ കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. ഞായറാഴ്ച ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം തീരപ്രദേശങ്ങളില് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും ഉയര്ന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യത ഉള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിര്ദേശമുണ്ട്.
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The IMD issued a yellow alert for Kottayam, Idukki, Malappuram, and Kozhikode districts predicting heavy rainfall. Rainy conditions with thunderstorms are expected to continue over the weekend across multiple districts. A high wave alert due to swell waves was issued for Thiruvananthapuram and Kollam coasts.