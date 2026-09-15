Connect with us

National

ഗുരുഗ്രാമില്‍ ബൈക്ക് റൈഡറെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയ സംഭവം; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

അന്താരാഷ്ട്ര കബഡി താരം കല്യാണ്‍ ബയ്ൻസലയ്ക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

Published

Sep 15, 2026 12:40 pm |

Last Updated

Sep 15, 2026 12:40 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി| ഡല്‍ഹി ഗുരുഗ്രാമില്‍ ബൈക്ക് റൈഡറായ സിയയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രതി പിടിയില്‍. അന്താരാഷ്ട്ര കബഡി താരം കല്യാണ്‍ ബയ്ൻസലയ്ക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

ഗുരുഗ്രാമിലെ ഗോള്‍ഫ് കോഴ്സ് റോഡില്‍ ബൈക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളോടൊപ്പം സിയ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. Aprilia RS 457 എന്ന ബൈക്കിലാണ് സിയ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. അപകടകരമായ രീതിയില്‍ തെറ്റായ ദിശയില്‍ കാര്‍ സമീപിപിച്ചപ്പോള്‍ കുറച്ച് മാറ്റി ഓടിക്കൂ എന്ന് സിയ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത് ഇഷ്ടമാവാത്ത കാറിലെ സംഘം സിയയുടെ ബൈക്കില്‍ കാര്‍ മനഃപൂര്‍വം ഇടിച്ചു നിര്‍ത്താതെ പോവുകയായിരുന്നു

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ സിയ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ബൈക്ക് ഏറെ ദൂരം കാറില്‍ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ യുവതി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Gurugram police arrested international kabaddi player Kalyan Bainsla for intentionally ramming his car into woman biker Siya. The incident occurred on Golf Course Road when Siya was riding her Aprilia RS 457 bike with a group. The collision knocked her off, dragged the bike, and was captured on camera.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഗുരുഗ്രാമില്‍ ബൈക്ക് റൈഡറെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയ സംഭവം; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Business

ലുലു ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ ബമ്പർ സമ്മാനം കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി എ സി ഗംഗാധരൻ നായർക്ക്‌ 

Kerala

യൂടൂബര്‍ തമ്പുരു വാടകവീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

മാത്യു കുഴല്‍നാടന്‍ എംഎല്‍എയുടെ വീട്ടില്‍ മോഷണം; ഇലക്ട്രിക് വയറുകള്‍ കവര്‍ന്നു

Kerala

നവജാത ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ സൂചി കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; കോട്ടയം മെഡി. കോളജ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ ചികിത്സാപ്പിഴവിന് കേസെടുത്തു

National

ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ വെന്തുമരിച്ചു

Business

TODAY'S GOLD RATE|ഇടിവിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന; പവന് 240 രൂപ ഉയര്‍ന്നു