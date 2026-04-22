ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ സർവകലാശാലയ്ക്ക് ലോക ശാരീരിക ചികിത്സ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം
യുഎഇയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്.
അജ്മാൻ| ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ സർവകലാശാലയുടെ ശാരീരിക ചികിത്സ പഠന പരിപാടിക്ക് ലോക ശാരീരിക ചികിത്സ സംഘടനയുടെ പൂർണ്ണ അംഗീകാരം. യുഎഇയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ അംഗീകാരം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കർശനമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ലഭിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, ആശുപത്രി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശീലനം, തൊഴിൽപരമായ കഴിവുകൾ എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നതെന്ന് സർവകലാശാലാ ചാൻസലർ പ്രൊഫ. മണ്ട വെങ്കട്രാമണ പറഞ്ഞു.
ഈ നേട്ടം സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മികവും ആഗോള നിലവാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര കോളേജ് ഡീൻ ഡോ. പ്രവീൺ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ശാരീരിക ചികിത്സ ബിരുദ പഠന പരിപാടിയുടെ നിലവാരവും തുടർച്ചയായ ആശുപത്രി പരിശീലനവും ഈ അംഗീകാരത്തിലൂടെ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി തുമ്പൈ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ ഡോ. തുമ്പൈ മൊയ്തീൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, ഗവേഷണം എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നേട്ടം. 2026–27 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അംഗീകാരം ബിരുദധാരികൾക്ക് ആഗോള തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കും.