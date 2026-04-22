സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ്; പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു
ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 14185 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വര്ണ വില്പ്പന
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 400 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 1,13,480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 14185 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വര്ണ വില്പ്പന പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിഷു, അക്ഷയ തൃതിയ ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്വര്ണവില കുറഞ്ഞുതന്നെയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്. ഡിസംബര് 23നാണ് പവന് വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. ഒരു വര്ഷം കൊണ്ട് ഒരു പവന് 42,400 രൂപയുടെ വര്ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
Business
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ്; പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു
