Kerala
തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിലെ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് വെടിയുണ്ടകള് കണ്ടെത്തി; ആര്പിഎഫ് സംഘം എത്തി
ഒമ്പത് എംഎമ്മിന്റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏഴ് വെടിയുണ്ടകളാണ് ലഭിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം റെയില്വേ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് വെടിയുണ്ടകള് കണ്ടെത്തി. പേട്ടയിലെ ആശുപത്രിയിലെ ശുചിമുറിയില് നിന്നാണ് വെടിയുണ്ടകള് കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് ആര്പിഎഫ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.
രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെയാണ് വെടിയുണ്ടകള് കണ്ടെത്തിയത്. ഒമ്പത് എംഎമ്മിന്റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏഴ് വെടിയുണ്ടകളാണ് ലഭിച്ചത്. വെടിയുണ്ടകള് ഡിഫന്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി നല്കിയതാകാം. ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആരെങ്കിലും കളഞ്ഞതാകാമെന്നാണ് സംശയം. ആശുപത്രിയിലെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ആണ് വെടിയുണ്ടകള് ആദ്യം കണ്ടത്. സ്ഥലത്ത് ബാലസ്റ്റിക് വിഭാഗവും പരിശോധന നടത്തും.
Kerala
തൃശൂരില് രണ്ടര വയസുകാരാന് പാമ്പുകടിയേറ്റു
Uae
ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ സർവകലാശാലയ്ക്ക് ലോക ശാരീരിക ചികിത്സ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം
Kerala
എറണാകുളത്ത് പാര്ക്കിന് പിന്നിലെ ചതുപ്പില് വീണ് അഞ്ച് വയസുകാരന് മരിച്ച സംഭവം; ജംഗിള് പാര്ക്കിന് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നല്കി പഞ്ചായത്ത്
Kerala
മുണ്ടത്തിക്കോട് സ്ഫോടനം സവിശേഷ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കും, നാശനഷ്ടം നേരിട്ടവര്ക്ക് സഹായം നല്കും
Kerala
വെടിക്കെട്ട് പുര ദുരന്തം; പരിശോധന നടത്തി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം
Business