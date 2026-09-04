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OpenAI, Anthropic കമ്പനികൾക്ക് ഭീഷണിയായി ഗൂഗിൾ Gemini 3.8 Flash പുറത്തിറക്കി; കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച പ്രകടനം
കഴിഞ്ഞ ആറ് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഗൂഗിൾ പുറത്തിറക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലാഷ് മോഡലാണിത്
ന്യൂഡൽഹി | ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എ ഐ (AI) മോഡലായ Gemini 3.8 Flash പുറത്തിറക്കി. ഓപ്പൺ എ ഐ (OpenAI), ആന്ത്രോപിക് (Anthropic) തുടങ്ങിയ മുൻനിര കമ്പനികളുടെ വലിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (Artificial Intelligence) മോഡലുകൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ മോഡലിന്റെ നിർമ്മാണം. മുൻനിര എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയായ കോഡിംഗ് മേഖലയിൽ മറ്റ് വമ്പൻ മോഡലുകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന പ്രകടനം വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ആന്ത്രോപിക് കമ്പനിയുടെ ക്ലോഡ് ഓപ്പസ് 5 (Claude Opus 5), ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ ജിപിടി 5.6 സോൾ (GPT-5.6 Sol) തുടങ്ങിയ മുൻനിര മോഡലുകളുടെ പ്രകടനത്തിന് സമാനമായ ശേഷി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ Gemini 3.8 Flash വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറ് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഗൂഗിൾ പുറത്തിറക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലാഷ് മോഡലാണിതെന്ന് ഗൂഗിൾ സി ഇ ഒ (CEO) സുന്ദർ പിച്ചൈ വ്യക്തമാക്കി.
ട്രില്യൺ കണക്കിന് പാരാമീറ്ററുകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന വലിയ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ബില്യൺ പാരാമീറ്ററുകളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ചെറിയ മോഡലുകളാണ് ഫ്ലാഷ് മോഡലുകൾ. അതിനാൽ ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ചെലവും വളരെ കുറവാണ്.
സങ്കീർണ്ണമായ എൻജിനീയറിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം വലിയ മുൻനിര മോഡലുകളെക്കാളും മികച്ച പ്രകടനം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ മോഡലിന് സാധിക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഡാറ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുന്ദർ പിച്ചൈ പറഞ്ഞു. സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറിംഗ്, മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് റീസണിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ Gemini 3.7 Flash മോഡലിനെക്കാൾ വലിയ പുരോഗതി പുതിയ പതിപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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Google has launched Gemini 3.8 Flash to compete with rivals OpenAI and Anthropic. It matches advanced frontier models in complex coding and engineering tasks at a fraction of the cost.