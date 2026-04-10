Business
കുതിച്ചുയര്ന്ന് സ്വര്ണവില; പവന് 600 രൂപ കൂടി
ഗ്രാമിന് 75 രൂപ വര്ധിച്ച് 14,025 രൂപയായി.
കൊച്ചി| പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധഭീതി താത്ക്കാലികമായി ഒഴിഞ്ഞതോടെ കുതിച്ചുയര്ന്ന് സ്വര്ണവില. പവന് 600 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 1,12,200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 75 രൂപ വര്ധിച്ച് 14,025 രൂപയുമായി.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 1,11,600 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്ണവില. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ സ്വര്ണവില വന് കുതിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഉയര്ന്നതോടെ സ്വര്ണ വില ഇടിയുകയായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തില് ഒരു ലക്ഷത്തിനും താഴേക്ക് പോയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും സ്വര്ണവില ഉയര്ന്നത്.
Latest
Kerala
പിറവത്ത് ഉദ്ഘാടന ദിവസം തിയേറ്ററില് തീപിടുത്തം; ആശിര്വാദ് സിനിമ കോംപ്ലക്സിലാണ് തീപിടിച്ചത്
Kerala
ചിക്കമഗളൂരുവില് വിനോദയാത്രക്കിടെ കാണാതായ ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
Kerala
ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസ്: സംവിധായകന് രഞ്ജിത്തിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം
Kerala
കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസ്: വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യക്കുറ്റം നിലനില്ക്കും; ഹൈക്കോടതി
Kerala
പോളിങ്ങ് ബൂത്തില് നിരോധന ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചു; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഷാനിമോള് ഉസ്മാനെതിരെ കേസ്
Kerala