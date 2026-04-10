Kerala
കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസ്: വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യക്കുറ്റം നിലനില്ക്കും; ഹൈക്കോടതി
പ്രൊസിക്യൂഷന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഉത്തരവ് സിംഗിള് ബെഞ്ച് റദ്ധാക്കി
കൊച്ചി| കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസിലെ പ്രൊസിക്യൂഷന് അനുമതി നിഷേധത്തില് വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഹൈക്കോടതി. വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐഎഎസിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യക്കുറ്റം നിലനില്ക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. പ്രൊസിക്യൂഷന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഉത്തരവ് സിംഗിള് ബെഞ്ച് റദ്ധാക്കുകയും ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐഎഎസ് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഐഎന്ടിയുസി നേതാവ് ആര് ചന്ദ്രശേഖരനും കോര്പ്പറേഷന് എംഡി കെഎ രതീഷുമാണ് കേസിലെ പ്രതികള്. ഐഎന്ടിയുസി നേതാവ് കടകംപള്ളി മനോജ് നല്കിയ ഹരജിയിലാണ് നടപടി.
അതേസമയം, കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി അഴിമതിയില് പ്രതികളായ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ആര് ചന്ദ്രശേഖരന്, കോര്പ്പറേഷന് മുന് എം ഡി കെ എ രതീഷ് എന്നിവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന് അനുമതി വേണമെന്നായിരുന്നു സിബിഐയുടെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം നിരാകരിച്ച സര്ക്കാര് നിലപാട് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹൈക്കോടതിയില് മനോജ് കടകംപള്ളി സമര്പ്പിച്ച ഹരജിയെത്തിയത്. കോടതിയലക്ഷ്യ ഹരജിയാണ് നല്കിയത്.
കശുവണ്ടി വികസന കോര്പറേഷന് അഴിമതി കേസിലെ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിലപാടില് സര്ക്കാരിന്റെ ഒളിച്ചുകളി തുടരുന്നതില് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെയും വിമര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു. അഴിമതി നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇരുപ്രതികളേയും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുളള തെളിവുകള് സിബിഐയുടെ പക്കല് ഇല്ലെന്നുമായിരുന്നു സര്ക്കാര് നിലപാട്. ആരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അടുത്തിടെ കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു.