Connect with us

Kerala

സ്വര്‍ണ വില കുറയുന്നു; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പവന് 1,640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്

ഇന്ന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന്റെ വില 1,14,440 രൂപയായി

Published

May 28, 2026 10:42 am |

Last Updated

May 28, 2026 10:42 am

കൊച്ചി | സ്വര്‍ണ വില പവന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന്റെ വില 1,14,440 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 14,305 രൂപയായി. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പവന് 1,640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഡോളറിനെതിരെ ഇടിവില്ലാതെ രൂപ പിടിച്ചുനില്‍ക്കുന്നതും സ്വര്‍ണവില ഇടിയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

യു എസ്-ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആഗോള സാഹചര്യങ്ങള്‍ സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള്‍ കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വര്‍ഷവും ടണ്‍ കണക്കിന് സ്വര്‍ണം രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

Related Topics:

Latest

National

സിദ്ധരാമയ്യ കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു;ഡി കെ ശിവകുമാര്‍ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആകും

Kerala

പെരുന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ പാണക്കാട്ടെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി; ഇ ഡി റെയ്ഡിനെപ്പറ്റി ഇന്നും മൗനം

Kerala

ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; ഡി ജി പി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വിശദീകരണം നല്‍കി

Kerala

ചേരിപ്പോര് രൂക്ഷം: 'അമ്മ'യിലെ നാലുപേര്‍ക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ്

Kerala

സ്വര്‍ണ വില കുറയുന്നു; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പവന് 1,640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്

Kerala

20 ആണ്ടുകളുടെ തടവു ജീവിതത്തിന് അറുതി; അബ്ദുല്‍ റഹിം ജന്മനാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി

National

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച; ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ അന്വേഷണസംഘം ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും