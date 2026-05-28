Kerala
സ്വര്ണ വില കുറയുന്നു; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പവന് 1,640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്
ഇന്ന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന്റെ വില 1,14,440 രൂപയായി
കൊച്ചി | സ്വര്ണ വില പവന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന്റെ വില 1,14,440 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 14,305 രൂപയായി. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പവന് 1,640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഡോളറിനെതിരെ ഇടിവില്ലാതെ രൂപ പിടിച്ചുനില്ക്കുന്നതും സ്വര്ണവില ഇടിയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
യു എസ്-ഇറാന് സംഘര്ഷം ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആഗോള സാഹചര്യങ്ങള് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള് കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വര്ഷവും ടണ് കണക്കിന് സ്വര്ണം രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
