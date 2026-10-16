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'വില ഇനിയും കുറയട്ടെ'; ഉപഭോക്താക്കള് പിന്വാങ്ങുന്നു; സ്വര്ണവിലയില് കനത്ത ഇടിവ് തുടരുന്നു
ഈ വാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവില ട്രോയ് ഔണ്സിന് 4,075 ഡോളര് എന്ന ഒരാഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയിരുന്നു.
ദമാം | ആഗോള വിപണിയിലെ തകര്ച്ചയെ തുടര്ന്ന് പ്രാദേശിക-ആഭ്യന്തര വിപണികളില് സ്വര്ണ വിലയില് വലിയ ഇടിവ് തുടരുന്നു. വിപണിയിലെ കടുത്ത ചാഞ്ചാട്ടവും (Volatility) വില ഇനിയും കുറയട്ടെ എന്ന ചിന്തയില് ഉപഭോക്താക്കള് വാങ്ങലില് നിന്ന് താത്ക്കാലികമായി പിന്വാങ്ങിയതും സ്വര്ണ വിപണിയെ കടുത്ത മന്ദതയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ വിലയിടിവ് റീട്ടെയില് വിപണിയിലെ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില് വന് കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആഗോള സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുടെ മാറ്റം കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് മാത്രം വിലയില് ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. ഈ വാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവില ട്രോയ് ഔണ്സിന് 4,075 ഡോളര് എന്ന ഒരാഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയിരുന്നു.
ഒന്നര വര്ഷത്തിനിടയിലെ ആദ്യ നെഗറ്റീവ് വളര്ച്ച
ഏറ്റവും പുതിയ വിപണി കണക്കുകള് പ്രകാരം 2026 ഒക്ടോബര് 15-ന് സ്വര്ണവിലയിലെ വാര്ഷിക മാറ്റം (Year-on-Year Variation) കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്ഷത്തിനിടയില് ആദ്യമായി നെഗറ്റീവ് ആയി മാറി. മുന്കാലങ്ങളില് സ്വര്ണവില കൈവരിച്ച സര്വകാല റെക്കോര്ഡുകളില് നിന്നും വലിയൊരു തിരുത്തലാണ് (Market Correction) ഇപ്പോള് വിപണിയില് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഡോളറും ബോണ്ടും കരുത്താര്ജിക്കുന്നു
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് യുഎസ് ഡോളര് സൂചികയും (US Dollar Index) അമേരിക്കന് ട്രഷറി ബോണ്ട് വരുമാനവും (Bond Yield) ശക്തമായതാണ് സ്വര്ണത്തിന് പ്രധാന തിരിച്ചടിയായത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയില് ഡോളറും ബോണ്ടുകളും കൂടുതല് ആകര്ഷകമായതോടെ വലിയ നിക്ഷേപകര് പലിശയിളവ് നല്കാത്ത സ്വര്ണത്തില് നിന്നും വലിയ തോതില് പണം പിന്വലിക്കുന്നതാണ് (Profit Booking) വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ആഴ്ചാവസാനം നേരിയ തിരിച്ചുവരവ്
തുടര്ച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷം ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസങ്ങളില് യുഎസ് ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തില് വന്ന നേരിയ കുറവ് സ്വര്ണത്തിന് താത്ക്കാലിക ആശ്വാസമായി. ഡോളര് സൂചിക അല്പം ഇറങ്ങിയതോടെ ആഗോള വിപണിയില് സ്വര്ണവില 4,179 ഡോളര് മുതല് 4,204 ഡോളര് എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നേരിയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം പൂര്ണമായി മാറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല് നിക്ഷേപകര് ഇപ്പോഴും കടുത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്.
റീട്ടെയില് വിപണിയില് കനത്ത ജാഗ്രത
വില സര്വകാല റെക്കോര്ഡില് നിന്നും പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചതോടെ, സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കള് പര്ച്ചേസുകള് താത്ക്കാലികമായി നീട്ടിവെക്കുന്ന ‘കാത്തിരുന്ന് വാങ്ങല്’ (Wait and Watch) നയമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വില ഇനിയും ഇടിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കില് എത്തിയ ശേഷം മാത്രം വാങ്ങാം എന്ന നിലപാടിലാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. ഇതുമൂലം വിവാഹ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി സ്വര്ണം മുന്കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും സ്വര്ണാഭരണശാലകളില് എത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിപണിയിലെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം കാരണം റീട്ടെയില് വ്യാപാരികളും കടുത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്.
Content Highlights: Gold prices in Kerala continue to experience a sharp drop as buyers hold off on purchases in anticipation of further rate reductions. The market hesitation has led to reduced footfall in jewellery stores across the state. Industry experts closely monitor global trends and foreign currency rates.