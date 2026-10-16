Kerala
സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതില് ആശങ്ക വേണ്ട; കാരണം 'പ്രിയദര്ശിനി'യല്ല: മന്ത്രി സി പി ജോണ്
പ്രിയദര്ശിനി ആരംഭിച്ചതോടെ ജനം പൊതുഗതാഗതത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതില് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണ്. പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തില് വന്നതോടെയല്ല ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായത്. പ്രിയദര്ശിനി ആരംഭിച്ചതോടെ ജനം പൊതുഗതാഗതത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് സ്വകാര്യ ബസും കെ എസ് ആര് ടി സിയും നമ്മളും തകരും എന്ന ഉത്കണ്ഠക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല. 14 കോടി യാത്രകളാണ് കെ എസ് ആര് ടി സിയിലൂടെ നടന്നതെന്നും സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം വര്ധിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാല്, ഇതിന്റെ ഇരകളായി സ്വകാര്യബസ് മുതലാളിമാര് മാറണമെന്ന അഭിപ്രായം സര്ക്കാരിന് ഇല്ലെന്നും സി പി ജോണ് വിശദമാക്കി.
സ്വകാര്യബസുകളുടെ എണ്ണം 19,000ത്തില് നിന്ന് 13,000 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, അമിത നികുതി ഭാരം മൂലം 18 ശതമാനം ബസുകളുടെ കുറവ് പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സംഭവിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് നികുതി 50 ശതമാനമായി സര്ക്കാര് കുറച്ചു. പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോള് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നില്ക്കുന്ന സമീപനമല്ല സര്ക്കാരിന്റേതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കോവിഡ് കാലം സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലക്കും കെ എസ് ആര് ടി സിക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയര്ത്തിയത്. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് 2020 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ എണ്ണത്തില് 16 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. 7,588 ല് നിന്നും 5,700 എണ്ണമായി കെ എസ് ആര് ടി സി ബസും ചുരുങ്ങി. പൊതുഗതാഗതമാണ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന ബോധ്യത്തില് പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായി കെ എസ് ആര് ടി സിയും സ്വകാര്യബസും പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Content Highlights: Kerala Transport Minister CP John stated that private bus owners do not need to panic over the decreasing count of private buses caused by the Priyadarshini service. He noted that the government is evaluating the concerns of transport operators while advancing public transit initiatives. The statement comes amid discussions surrounding transport policies and operational challenges faced by bus services in the state.