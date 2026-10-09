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വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രതിഷേധം: മുവ്വായിരത്തിലധികം അധ്യാപക നിയമനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഫ്രാന്സ്
പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് 6,877 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതില് 86 ശതമാനം പേരും 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെന്ന് സര്ക്കാര്
പാരിസ് | വിദ്യാര്ത്ഥി ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഫ്രഞ്ച് സര്ക്കാര് വഴങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയായി മുവ്വായിരത്തിലധികം അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഫ്രഞ്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിടയില് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന ടെലിവിഷന് അഭിമുഖത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എഡ്വാര്ഡ് ജെഫ്രേയുടെ വാഗ്ദാനം.
പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് 6,877 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതില് 86 ശതമാനം പേരും 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെന്ന് സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു. മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നാലാം ഘട്ടം എന്ന് യൂണിയനുകള് വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തില് രാജ്യത്തുടനീളം ഏകദേശം 71,000 പേര് പങ്കെടുത്തു. ഇതില് 24,000 പേര് പാരീസിലെ ബാസ്റ്റില്ലില് ഒത്തുകൂടി. കല്ലുകളും പടക്കങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാന് പോലീസ് കണ്ണീര്വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. ബോര്ഡോയില് പ്രതിഷേധക്കാര് ഒരു ഹൈസ്കൂള് അടിച്ചുതകര്ക്കുകയും മാര്സെയില് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ മര്ദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്ക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സമരക്കാരുടെ പരാതികളിന്മേലുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് ജെഫ്രെയുടെ പ്രഖ്യാപനം. മന്ത്രാലയത്തില് പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയര് സംവിധാനം നിലവില് വരുന്നതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതല് അധ്യാപകക്ഷാമം നേരിടുന്ന അഞ്ഞൂറോളം സെക്കന്ഡറി സ്കൂളുകളില് 3,000 താല്ക്കാലിക അധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അധ്യാപകരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക്, നിലവിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരം കൂടുതല് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ജെഫ്രെ അറിയിച്ചു. 2027ലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചകളില് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പരാതികളും പരിഗണിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനല്കി.