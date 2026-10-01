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ഫ്ളൈദുബൈ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിന് ഗുജറാത്ത് സര്ക്കാരിന്റെ ധീരതാ പുരസ്കാരം
സഹ പൈലറ്റിന്റെ ആക്രമണത്തില് പരുക്കേറ്റിട്ടും വന് ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാന് സ്മിത് മച്ചാര് കാണിച്ച ധീരതക്ക് ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് പ്രശംസകള് ഉയരുകയാണ്.
അഹമ്മദാബാദ് | ഫ്ളൈദുബൈ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിന് ധീരതക്കുള്ള പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗുജറാത്ത് സര്ക്കാര്. ദുബൈയില് നിന്ന് ഇസ്റാഈലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ളൈ ദുബൈ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റായ സ്മിത്തിന് സഹ പൈലറ്റിന്റെ ആക്രമണത്തില് പരുക്കേറ്റിട്ടും വന് ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാന് അദ്ദേഹം കാണിച്ച ധീരതക്ക് ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് പ്രശംസകള് ഉയരുകയാണ്. ഇതിനു പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റന് സ്മിത് മച്ചാറിന് ‘വിശിഷ്ട ഗുജറാത്ത് ഗരിമ അവാര്ഡ്’ ഗുജറാത്ത് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
പരുക്കേറ്റിട്ടും വിമാനം സഊദി അറേബ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട സ്മിത്ത് ഇപ്പോള് തബൂക്കിലെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. ‘സ്മിത്ത് മച്ചാറിന്റെ ധൈര്യത്തെ ലോകം മുഴുവന് ഇന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ആക്രമണത്തില് സാരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടും 174 യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കാന് അദ്ദേഹം അസാമാന്യ ധൈര്യമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇത് അത്യന്തം പ്രചോദനാത്മകവും പ്രശംസനീയവുമാണ്.’- ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേല് പ്രതികരിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രശസ്തി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് ഉയര്ത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അസാധാരണ ധീരത, സേവനം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഗുജറാത്ത് സര്ക്കാര് നല്കുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് ‘വിശിഷ്ട ഗുജറാത്ത് ഗരിമ അവാര്ഡ്’. രത്തന് ടാറ്റ, മുകേഷ് അംബാനി, ആനന്ദ് ഷാ എന്നിവരുള്പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖര് മുന്കാലങ്ങളില് പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹരായിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: Flydubai Captain Smit Machchhar receives the prestigious Visisht Gujarat Garima Award from the Gujarat government. The state government honours his exceptional courage during a critical flight incident. The pilot gets wide recognition and nationwide praise for his bravery.