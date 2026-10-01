Kerala
അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
അടുത്ത മൂന്നുമണിക്കൂറിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് റെഡ് അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂര് സമയത്തേക്ക് പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളില് ഇന്ന് മഞ്ഞ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അടുത്ത മൂന്നുമണിക്കൂറിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയിലുള്ള കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്അറിയിച്ചു.
Content Highlights:
The IMD has issued a heavy rain warning for Kerala with an orange alert in Pathanamthitta, Kottayam, and Idukki. Thiruvananthapuram is placed on red alert for the next three hours. Heavy squally winds up to 50 kmph and thunderstorms are expected across affected districts.