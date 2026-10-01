Kerala
മന്ത്രിമാരെ തടയുന്നവര്ക്കുനേരെ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തില്ല: മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ്
തളിപ്പറമ്പില് മന്ത്രി ജനീഷിന്റെ വാഹനം ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് ആക്രമിച്ചിരുന്നു.
കാസര്കോട്|മന്ത്രിമാരെ തടയുന്നവര്ക്കു നേരെ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തില്ലെന്ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ്. ജനാധിപത്യ സമരത്തെ അടിച്ചമര്ത്തില്ലെന്നും അവരെ കായികമായി അക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിന് അക്രമസ്വഭാവം ഉണ്ടായാല് സിസ്റ്റം ഇടപെടുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചിനിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലില് നിന്ന് കല്ലേറും ബിയര് കുപ്പിയേറുമുണ്ടായതിനെ തുടര്ന്നാണ് സംഘര്ഷം ഉടലെടുത്തതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോള് അത് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെയാണെന്ന് ചിലര്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില് ആ മാനസിക നിലയില് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കണ്ണൂര് തളിപ്പറമ്പില് മന്ത്രി ജനീഷിന്റെ വാഹനം ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണത്തില് കാറിന്റെ ഫ്ലാഗ് പോളിനും റെയിന് ഗാര്ഡിനും കേടുപാടുണ്ടായി. കാറില് കല്ല് കൊണ്ട് ഇടിച്ചെന്നും യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
സംഭവത്തില് അഞ്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.പയ്യന്നൂരിലും മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. വാഴ വെച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കാസര്കോട് നീലേശ്വരത്തും മന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടന്നു.ഇതേതുടര്ന്ന് മന്ത്രി ജനീഷുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഫോണില് സംസാരിച്ചു.
Content Highlights:
Sports Minister OJ Janeesh stated that there will be no physical retaliation against democratic protests but warned that the system will intervene if violence occurs. Five DYFI workers were detained following attacks on his vehicle in Kannur. Protests also took place in Payyannur and Nileshwaram.