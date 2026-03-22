ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളിലെ നിരക്ക് നിയന്ത്രണം നീക്കി

നാളെ (തിങ്കള്‍) മുതലാണ് നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഇളവ് വരുത്തുക.ഇറാന്‍-ഇസ്‌റാഈല്‍ യുദ്ധം വ്യോമയാന ചെലവ് വര്‍ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

Published

Mar 22, 2026 9:51 am |

Last Updated

Mar 22, 2026 9:52 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | രാജ്യത്തെ വിമാന സര്‍വീസുകളിലെ നിരക്ക് നിയന്ത്രണം നീക്കി കേന്ദ്രം.

ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകളിലെ നിരക്ക് നിയന്ത്രണമാണ് നീക്കിയത്. നാളെ (തിങ്കള്‍) മുതലാണ് നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഇളവ് വരുത്തുക.

ഇറാന്‍-ഇസ്‌റാഈല്‍ യുദ്ധം വ്യോമയാന ചെലവ് വര്‍ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

 

