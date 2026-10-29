Kerala
തൊണ്ടിമുതലായി സൂക്ഷിച്ച എംഡിഎംഎ മോഷ്ടിച്ചു; എസ്ഐക്ക് സസ്പെന്ഷന്
ലഹരിവസ്തു എടുത്തശേഷം തിരികെ വെച്ചതായി അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് വിവരം.
കൊച്ചി| തൊണ്ടിമുതലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എംഡിഎംഎ മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തില് എറണാകുളം സെന്ട്രല് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐയ്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്. എസ് ഐ അനസിനെയാണ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. എസ്ഐ അനസിനെതിരായ നടപടി വൈകുന്നതായി നേരത്തേ ആരോപണം ഉയര്ന്നിരുന്നു. സംഭവത്തില് വിവാദം ശക്തമായതോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് നടപടി. ലഹരിവസ്തു എടുത്തശേഷം തിരികെ വെച്ചതായി അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് വിവരം.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം സെന്ട്രല് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്എച്ച്ഒ കമ്മീഷണര്ക്ക് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് കൈമാറിയിരുന്നു. കേസില് കൂടുതല് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് ശുപാര്ശയുണ്ട്.
ഓണ്ലൈന് ട്രേഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്ഐ അനസിന് കടബാധ്യതകളുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാധ്യതകള് തീര്ക്കുന്നതിനായി പണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണോ ലഹരിവസ്തു എടുത്തതെന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംഭവത്തില് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് കൂടുതല് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
Content Highlights: Ernakulam Central SI Anas has been suspended after an inquiry revealed he removed MDMA kept as case evidence from the police station. The officer allegedly faced heavy financial debts from online trading. A comprehensive investigation report submitted by the SHO recommended further legal action.