Connect with us

Kerala

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്

പലയിടത്തും വിമതന്മാര്‍ നിര്‍ണായകമാകും

Published

Dec 27, 2025 6:59 am |

Last Updated

Dec 27, 2025 6:59 am

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള അധ്യക്ഷന്മാരെ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും. പലയിടത്തും വിമതന്മാര്‍ നിര്‍ണായകമാകും. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാവിലെ 10.30നും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2.30നുമാണ് നടക്കുക.

941 പഞ്ചായത്തുകള്‍, 152 ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തുകള്‍,14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനുവരി അഞ്ച് മുതല്‍ ഏഴു വരെ നടക്കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇന്ത്യ ഹിന്ദുസ്ഥാനോ ഭാരതമോ അല്ല, ലിഞ്ചിസ്ഥാന്‍: ഇല്‍തിജ മുഫ്തി

Kerala

രാത്രിയുടെ മറവിലാണോ ഒരാളെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പക്വത കാണിച്ചില്ല; ലാലി ജെയിംസ്

Kerala

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 13 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ആര്‍ക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ല; പ്രസിഡന്റ് പദവിക്കായി പോരാട്ടം

Kerala

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്കൊപ്പമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എഐ നിര്‍മ്മിത ചിത്രം; എന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

താമരശ്ശേരിയില്‍ ഫോണിന്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിന് യുവാവിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി; മൂന്ന് പേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

കൊയിലാണ്ടിയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുട്ടു ഗ്രാമത്തില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞ പ്രതിയെ സാഹസികമായി പിടികൂടി പോലീസ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: ഡി മണി അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല