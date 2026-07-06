Kerala
ഇ ഡി ആക്രമണ കേസ്: വീഡിയോ പരിശോധിക്കും; പത്ത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് ഉത്തരവ് ഇന്ന്
ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന് ആവശ്യം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിജിറ്റല് തെളിവുകള് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
തിരുവനന്തപുരം | മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് പരിശോധന കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ദൃശ്യങ്ങള് കോടതി പരിശോധിക്കും. ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന് ആവശ്യം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കേസിലെ പത്ത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് ഇന്ന് ഉത്തരവ് വരാനിരിക്കെയാണ് പരിശോധന. ഡിജിറ്റല് തെളിവുകള് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും മാധ്യമങ്ങളില് നിന്നും ശേഖരിച്ച വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കുന്നതിനെ പ്രതിഭാഗം എതിര്ത്തു. കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയില് മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു പ്രതികള് കോടതിയില് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. എന്നാല് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോഴും കോടതി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ച സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് വാദം.
ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ചാല് ഓരോ പ്രതിയുടെയും പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള് ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയില് പറഞ്ഞത്. കേസില് സി പി എം പ്രവര്ത്തകരായ മൂന്ന് പ്രതികള്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. പ്രതികള്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങള് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനില്ക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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The Thiruvananthapuram district court is scheduled to deliver its verdict today on the bail applications filed by ten accused in the Enforcement Directorate officials attack case. The court will closely examine the video footage related to the incident before announcing its final order. The prosecution has strongly opposed granting bail to the accused involved in the assault.