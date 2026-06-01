Connect with us

Kerala

ഡ്രൈംവിംഗ് ലൈസന്‍സ് തിരിമറി; എംവിഐക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

സര്‍വീസില്‍ നിന്നും വിരമിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെയാണ് സസ്‌പെന്‍ഷനിലായത്

Published

Jun 01, 2026 5:35 pm |

Last Updated

Jun 01, 2026 5:35 pm

കൊല്ലം |  ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സില്‍ തിരിമറി നടത്താന്‍ ഒത്താശ നല്‍കിയ സംഭവത്തില്‍ മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. കൊല്ലം ആര്‍ടി ഓഫീസിലെ എംവിഐ ചാത്തന്നൂര്‍ മീനാട് സ്വദേശി അജയകുമാറിനെതിരെയാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂസര്‍ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഒരു സ്വകാര്യ ഡ്രൈവിംഗ് സ്‌കൂളിന് നല്‍കി തിരിമറിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു എന്ന കണ്ടെത്തിയതിന് തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. സര്‍വീസില്‍ നിന്നും വിരമിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെയാണ് സസ്‌പെന്‍ഷനിലായത്

Related Topics:

Latest

Kerala

വാഹനാപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മരിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂൾ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു

Kerala

മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയാ ബന്ധം; മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍, വിപുലമായ അന്വേഷണമെന്ന് എസ് പി

National

വ്യാജ ഒപ്പ് കേസ്; സന്ദീപന്‍ സാഹയെയും ഋത്പ്രത ബാനര്‍ജിയെയും ടിഎംസി പുറത്താക്കി

Kerala

ഡ്രൈംവിംഗ് ലൈസന്‍സ് തിരിമറി; എംവിഐക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

ഇടത് സര്‍ക്കാര്‍ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു;നിയമപരമായ വശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കും: മന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍

Kerala

മാങ്ങ പറിക്കുന്നതിനിടെ ഗേറ്റിനുമുകളിലേക്ക് വീണു; ഗേറ്റിന്റെ കമ്പി വിദ്യാർഥിയുടെ വായിൽ തുളച്ചുകയറി