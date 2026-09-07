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'ചന്ദ്രന് അമേരിക്കയുടേത്'; വിചിത്ര അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്
'ചന്ദ്രന് നമ്മുടേതാണ്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ട്രംപ് 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്' പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമേരിക്കയുടെ കൊടിയും ചിത്രത്തോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
വാഷിങ്ടണ് | ചന്ദ്രന് അമേരിക്കയുടേതാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ടെന്ന പഴയ അവകാശവാദം വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട്, ‘ചന്ദ്രന് നമ്മുടേതാണ്’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ട്രംപ് ‘ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്’ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമേരിക്കയുടെ കൊടിയും ചിത്രത്തോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
1967ലെ ‘ഔട്ടര് സ്പേസ് ട്രീറ്റി’ (Outer Space Treaty) പ്രകാരം ചന്ദ്രന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആകാശഗോളങ്ങളില് ഒരു രാജ്യത്തിനും പരമാധികാര അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാന് കഴിയില്ല. അമേരിക്കയുടെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഉടമ്പടിയില് നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങള് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹിരാകാശമോ ഖഗോളവസ്തുക്കളോ പരമാധികാരം, ഉപയോഗം, കൈവശപ്പെടുത്തല് അല്ലെങ്കില് മറ്റേതെങ്കിലും മാര്ഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ദേശീയ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന് വിധേയമല്ലെന്ന് ഈ ഉടമ്പടി വ്യക്തമായി അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ അവകാശവാദങ്ങള് ഉന്നയിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, യു എസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സിന്റെ പുതിയ യൂണിഫോമുകളുടേതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ട്രംപ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ആകര്ഷകമായ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഈ യൂണിഫോമുകള്ക്ക് ‘സ്പേസ് ഗ്രേ’, ‘മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്’, ‘സില്വര് ഗ്രേ’, ‘സാറ്റിന് ബ്ലാക്ക്’ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ ഷോള്ഡര്-കോളര് ചിഹ്നങ്ങള്, സ്ലീവ് പാച്ചുകള്, ബെല്റ്റ് എന്നിവയും ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഈ ചിത്രങ്ങള് സ്വാഭാവികമായും ഓണ്ലൈനില് ‘സ്റ്റാര് വാര്സ്’ (Star Wars) സിനിമയുമായുള്ള താരതമ്യങ്ങള്ക്ക് വഴിവെച്ചു. ‘ഇംപീരിയല് മാര്ച്ച്’, ‘ഇംപീരിയല് ആര്മി’ എന്നിവയുടെ ശൈലിയാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് ഉപയോക്താക്കള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇതേ പോസ്റ്റിംഗ് പരമ്പരയില് ന്യൂ മെക്സിക്കോയുടെ ഒരു ഭൂപടവും ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു; അതില് ‘മെക്സിക്കോ’ എന്ന വാക്ക് ചുവന്ന നിറത്തില് വെട്ടിമാറ്റി പകരം ‘അമേരിക്ക’ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. ഇതൊരു യഥാര്ഥ നിര്ദേശമാണോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല.
Content Highlights:
Donald Trump made a bizarre claim stating that the moon belongs to the United States. His remarks have sparked immediate controversy regarding international space treaties and lunar governance. The assertion raises global debate over sovereign rights and legal boundaries in outer space exploration.