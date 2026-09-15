National
ഡല്ഹി-ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് വേഗത്തിലെത്താം; വരുന്നു, 127 കിലോമീറ്റര് റെയില് പാത
വരുന്നത് മീറത്ത്-ഋഷികേശ് 'നമോ ഭാരത്' ഇടനാഴിയും ഋഷികേശ്-കര്ണപ്രയാഗ് റെയില്വേ പാതയും.
ന്യൂഡല്ഹി | ഡല്ഹി-എന് സി ആര് (NCR-National Capital Region) മേഖലയും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചാര് ധാം പ്രദേശവും തമ്മിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രണ്ട് പ്രധാന റെയില്വേ പദ്ധതികള് ഒരുങ്ങുന്നു. ഇത് ഹിമാലയന് സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യാത്രയുടെ സമയം ഗണ്യമായി കുറച്ചേക്കും. നിര്ദിഷ്ട മീറത്ത്-ഋഷികേശ് ‘നമോ ഭാരത്’ ഇടനാഴിയും നിര്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഋഷികേശ്-കര്ണപ്രയാഗ് റെയില്വേ പാതയും കേദാര്നാഥ്, ബദരീനാഥ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന തീര്ഥാടകരുടെ യാത്രാസമയം കുറക്കാന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഋഷികേശ്-കര്ണപ്രയാഗ് റെയില്വേ പദ്ധതിയുടെ ഏകദേശം 75 ശതമാനം ജോലികളും ഇതിനകം പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ദുഷ്കരമായ ഹിമാലയന് ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ 127 കിലോമീറ്റര് പാതയുടെ 105 കിലോമീറ്ററോളം ഭാഗം തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയാണ് നിര്മിക്കുന്നത്.
ഡല്ഹിയില് നിന്ന് മീറത്തിലേക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ‘നമോ ഭാരത്’ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഹരിദ്വാറിലേക്കും ഋഷികേശിലേക്കും ഈ പാത നീട്ടുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്കുള്ള യാത്രാസൗകര്യം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തും. നമോ ഭാരത് പാത വിപുലീകരണം പൂര്ത്തിയാകുന്നതോടെ ഡല്ഹി-ഋഷികേശ് യാത്രക്ക് ഏകദേശം 2 മുതല് 2.5 മണിക്കൂര് വരെ സമയം മതിയാകും. ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയില് നിന്ന് ഈ മലയോര സംസ്ഥാനത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ഇതൊരു വേഗത്തിലുള്ള യാത്രാമാര്ഗ
ഋഷികേശ്-കര്ണപ്രയാഗ് റെയില്വേ പാത ഗഡ്വാള് മേഖലയുടെ ഉള്പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതല് എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവില്, ഗതാഗതത്തിരക്കും റോഡിന്റെ അവസ്ഥയും അനുസരിച്ച് ഋഷികേശിനും കര്ണപ്രയാഗിനും ഇടയിലുള്ള റോഡ് യാത്രക്ക് ഏകദേശം ആറ് മുതല് ഏഴ് മണിക്കൂര് വരെ സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട്. റെയില്വേ പാത പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ, ഇതേ യാത്രക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മുതല് രണ്ടര മണിക്കൂര് വരെ സമയം മതിയെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും പൂര്ത്തിയാകുന്നതോടെ, റോഡ് മാര്ഗം 12 മുതല് 13 മണിക്കൂര് വരെ എടുക്കുന്ന ഡല്ഹി-കര്ണപ്രയാഗ് യാത്രയുടെ സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് മുതല് ആറ് മണിക്കൂര് വരെയായി കുറക്കാന് സാധിക്കും.
Content Highlights:
A new 127 km railway line project is set to significantly reduce travel time between Delhi and Uttarakhand. The infrastructure expansion aims to enhance connectivity and boost economic growth across the region. Indian Railways expects the route to facilitate faster passenger and freight transport.