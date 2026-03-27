Kerala
പാലക്കാട് നഗരസഭാ കൗൺസിലർക്കെതിരെ ദളിത് യുവതിയുടെ പീഡന പരാതി
പലതവണ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് യുവതി പരാതിയില് പറയുന്നത്.
പാലക്കാട്| ജോലി വാഗ്ദാനം നല്കി ദളിത് യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയില് പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ കോണ്ഗ്രസ് കൗണ്സിലര്ക്കെതിരെ കേസ്. 24-ാം വാര്ഡ് കൗണ്സിലറായ പ്രശോഭ് സി വത്സനെതിരെയാണ് യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്കിയത്.
പലതവണ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് യുവതി പരാതിയില് പറയുന്നത്. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ആദ്യം പീഡിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളില് കൊണ്ടുപോയി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായും യുവതി പറയുന്നു. തുടര്ച്ചയായ ഭീഷണികളും പീഡനങ്ങളും സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തിറങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവില് പോയ പ്രശോഭിനായി പോലീസ് തിരച്ചില് ആരംഭിച്ചു.
