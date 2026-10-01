Connect with us

Kerala

പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും ശ്രദ്ധതിരിച്ചുവിടാനും സി പി എം ശ്രമം: മുഖ്യമന്ത്രി

സി പി എം ക്രിമിനല്‍, ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെ കര്‍ശനമായി നേരിടും.

Published

Oct 01, 2026 9:49 pm |

Last Updated

Oct 01, 2026 9:49 pm

പത്തനംതിട്ട | പിണറായി വിജയനെതിരായ അന്വേഷണം അതില്‍ നിന്നും ശ്രദ്ധതിരിച്ചുവിടാനും കേരളത്തിലൊട്ടാകെ ക്രിമിനല്‍ സംഘങ്ങളെ ഇറക്കിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. പത്തനംതിട്ട ഡി സി സിയില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണ പരിപാടിയില്‍ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മുഖ്യമന്ത്രിയേയും മന്ത്രിമാരേയും വഴിയില്‍ തടഞ്ഞ് കേമന്മാരാകാന്‍ ആരേയും അനുവദിക്കില്ല. സി പി എം ക്രിമിനല്‍, ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെ കര്‍ശനമായി നേരിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായി കരട് വിജ്ഞാപനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏഴ് വില്ലേജുകളെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ ഒഴിവാക്കുവാന്‍ അടിയന്തിര നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നല്‍കി.

Content Highlights:
UDF leaders alleged that the CPM is actively trying to sabotage the investigation against Chief Minister Pinarayi Vijayan. Opposition leaders claimed this move aims to divert public attention from key corruption allegations. They demanded a transparent inquiry into the matter without interference.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ദുബൈ-ഇസ്റാഈല്‍ വിമാനത്തിലെ ആക്രമണം: ഭീകരവാദബന്ധ സാധ്യതയില്‍ അന്വേഷണവുമായി യു എ ഇ

Kerala

പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും ശ്രദ്ധതിരിച്ചുവിടാനും സി പി എം ശ്രമം: മുഖ്യമന്ത്രി

National

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്: ഹോക്കിയില്‍ പാകിസ്ഥാനെ തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലില്‍

National

ദേശീയ സാഹിത്യോത്സവ്: പ്രതിഭകള്‍ എത്തിത്തുടങ്ങി

National

സുരക്ഷാ ആശങ്ക; പുതിയ എ ഐ മോഡലിന്റെ ലഭ്യത നിയന്ത്രിച്ച് ഗൂഗിള്‍

National

ഫ്‌ളൈദുബൈ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിന് ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ധീരതാ പുരസ്‌കാരം

Kerala

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ സംഘര്‍ഷം; ലക്ഷ്യം സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണപരാജയങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടല്‍: പിണറായി