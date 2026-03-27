Kerala
65കാരിയെ വെട്ടുകത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി
പ്രതിയെ പറ്റി സൂചന കിട്ടിയതായും തെരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കിയതായും മംഗലപുരം പോലീസ് അറിയിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | 65കാരിയെ വെട്ടുകത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി. മംഗലപുരത്ത് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന 65കാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയായിരുന്നു ഉപദ്രവം.
പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതിയെ പറ്റി സൂചന കിട്ടിയതായും തെരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കിയതായും മംഗലപുരം പോലീസ് അറിയിച്ചു.
