ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ചിരാഗ് പാസ്വാൻ

ന്യൂഡൽഹി | സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു യുവനേതാവ് തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചക്ക് കൂടിയാണ് ഇത്തവണ ബീഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ബിജെപി, ജെഡിയു തുടങ്ങിയ പ്രബല കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെട്ട എൻഡിഎയിൽ ചിരാഗ് പാസ്വാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (രാം വിലാസ്) കാഴ്ചവെച്ചത് മിന്നും പ്രകടനമാണ്. ശക്തമായ വിലപേശലിലൂടെ 29 സീറ്റുകൾ ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ ചിരാഗ് 21 സീറ്റുകളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. 72 ശതമാനമാണ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക്സഭയിൽ മത്സരിച്ച അഞ്ച് സീറ്റുകളിലും വിജയിക്കുകയും 2020 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എഴുതിത്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു നേതാവാണ് ചിരാഗ് പാസ്വാൻ.
2020-ൽ ഐക്യത്തോടെ നിന്നിരുന്ന എൽജെപി, ജെഡിയു നേതാവ് നിതീഷ് കുമാറുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുകയും 130-ൽ അധികം സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാർട്ടിക്ക് ഭേദപ്പെട്ട വോട്ട് ഷെയർ നേടാനും പല സീറ്റുകളിലും ജെഡിയുവിന് തിരിച്ചടിയാകാനും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും, ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനായിരുന്ന പിതാവ് രാം വിലാസ് പാസ്വാൻ്റെ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വ്യക്തിപ്രഭാവമോ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞതയോ ചിരാഗിന് ഇല്ലെന്ന് പല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും കരുതി. 2021-ൽ ചിരാഗിൻ്റെ അമ്മാവൻ പശുപതി കുമാർ പാരാസും രാം വിലാസ് പാസ്വാൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് പാർട്ടി പിളർത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായി.
പിന്നീട് ചിരാഗ് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യുവനേതാവായ 43-കാരനായ ചിരാഗ്, ദളിത് പക്ഷവാദം എന്ന പാർട്ടി അടിത്തറയിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് ‘യുവ ബിഹാരി’ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുവനേതാവായി സ്വയം സ്ഥാനം പിടിച്ചു.
ചിരാഗും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയിച്ച് 100% സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് നേടി ഒരു പ്രബല ശക്തിയായി മാറി. ഈ വിജയത്തിന് ശേഷവും എൻഡിഎയിലെ പ്രധാന പാർട്ടികളായ ബിജെപിയും ജെഡിയുവും ബിഹാറിലെ 243 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 20-ൽ അധികം സീറ്റുകൾ എൽജെപിക്ക് (ആർ വി) വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മടിച്ചിരുന്നു. തന്നെ അവഗണിക്കരുതെന്ന് സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് ചിരാഗ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ ജന സൂരാജ് പാർട്ടിയുമായി ചർച്ചകൾക്ക് വാതിൽ തുറക്കുകയും ഒടുവിൽ ഭരണ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് 29 സീറ്റുകൾ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.