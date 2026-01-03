Connect with us

Kerala

കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

ഈ വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ 12 വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ സര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങും.

Published

Jan 03, 2026 7:36 pm |

Last Updated

Jan 03, 2026 7:36 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  കേരളം ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ആദ്യ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിനിന്റെ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

അസമിലെ ഗുവാഹത്തിക്കും ബംഗാളിലെ ഹൗറയ്ക്കും (കൊല്‍ക്കത്ത) ഇടയിലാണ് ആദ്യ സര്‍വീസ്. ജനുവരി പകുതിയോടെ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കും.മണിക്കൂറില്‍ 180 വരെ കിലോമീറ്റര്‍ വേഗമുള്ള ട്രെയിനിന് 16 കോച്ചുകളാണുള്ളത്. 833 പേര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം.ട്രെയിനില്‍ മികച്ച ബെര്‍ത്തുകള്‍, ഓട്ടമാറ്റിക് വാതിലുകള്‍, കവച് സുരക്ഷാ സംവിധാനം, അടിയന്തര ടോക്ക്-ബാക്ക് സിസ്റ്റം, ശുചിത്വം, അണുമുക്തമായതും ഓക്സിജന്‍ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൂര്‍ണമായും തദ്ദേശീയമാണ് നിര്‍മാണം. 6 മാസത്തിനകം 8 ട്രെയിനുകള്‍ കൂടി ഓടിക്കാന്‍ കഴിയും. ഈ വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ 12 വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ സര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വാടക വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി യുവതിയെ ദേഹോപദ്രവം ഏല്‍പിച്ച കേസ്; ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

വാതില്‍പ്പടി വിദേശമദ്യ വില്‍പന; ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

യുവതിയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയില്‍

International

വെനസ്വേലയിലെ യു എസ് ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം; യു എന്‍ ഇടപെടണമെന്ന് റഷ്യ

Kerala

ആന്റണി രാജുവിന്റേത് ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യം; എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും പിണറായി മന്ത്രിയാക്കി: വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

National

ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ 14 മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ച് സുരക്ഷാസേന