വാണിജ്യ എല്പിജി വിഹതത്തില് 20 ശതമാനം വര്ധനവ് വരുത്തി കേന്ദ്രം
ന്യൂഡല്ഹി | വാണിജ്യ എല്പിജി വിഹിതത്തില് വര്ധന വരുത്തി മുന്ഗണനാ കന്ദ്ര സര്ക്കാര് മുന്ഗണനാ മേഖലകള്ക്കുള്ള എല്പിജി വിഹിതത്തില് 20 ശതമാനം വര്ധനവാണ് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിഹിതം 50 ശതമാനം ആയി ഉയര്ന്നു.റസ്റ്ററന്റുകള്, ധാബകള്, ഹോട്ടലുകള്, വ്യവസായ മേഖലയിലെ കാന്റീനുകള്, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകള്, ഡയറികള് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് എല്പിജി വിഹിതം ഉയര്ത്തിയത്.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളോ നടത്തുന്ന സബ്സിഡി കന്റീനുകളും ഔട്ട്ലറ്റുകളും ഇതില് ഉള്പ്പെടും. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ആശുപത്രികള്ക്കും മുന്ഗണന നല്കുമെന്നും സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു.