Kerala

കൂത്തുപറമ്പില്‍ പോലീസുകാരന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ്

ബൈക്കിലെത്തില രണ്ടംഗ സംഘമാണ് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു

Mar 19, 2026 6:59 am |

Mar 19, 2026 6:59 am

കണ്ണൂര്‍ | പോലീസുകാരന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ്. കണ്ണൂര്‍ കൂത്തുപറമ്പ് ചെറുവാഞ്ചേരിയില്‍ കണ്ണവം സ്റ്റേഷനിലെ സ്‌പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീടിനു നേരെയാണ് ബോംബേറുണ്ടായത്.

ബോംബ് പൊട്ടിയില്ല. ബൈക്കിലെത്തില രണ്ടംഗ സംഘമാണ് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ബോംബ് വീടിനു മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവെച്ചതാകാം എന്നും നിഗമനം. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

 

