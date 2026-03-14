Kerala

ബിനുവിന്റെ അവയവങ്ങള്‍ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പുതുജീവനേകും

ചൊവ്വാഴ്ച ഉണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ബിനുവിന് ഇന്നലെ മസ്തിഷ്‌ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു

Mar 14, 2026 8:23 am |

Mar 14, 2026 8:23 am

തിരുവനന്തപുരം | ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ച യുവാവിന്റെ അവയവങ്ങള്‍ അഞ്ചു പേര്‍ക്ക് പുതു ജീവനേകും. കൊല്ലം ചടയമംഗലം സ്വദേശി എസ് ബിനുവിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

ചൊവ്വാഴ്ച ഉണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ബിനുവിന് ഇന്നലെ മസ്തിഷ്‌ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കരള്‍, വൃക്കകള്‍, നേത്രപടലങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന രോഗികള്‍ക്ക് അവയവങ്ങള്‍ പുതുജീവന്‍ നല്‍കും. ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ സാധിച്ചില്ല.

 

Kerala

ബിനുവിന്റെ അവയവങ്ങള്‍ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പുതുജീവനേകും

Uae

എഡ്ജ് ഓഫ് ലൈഫ് പദ്ധതി; എം എ യൂസഫലിക്ക് ആദരവുമായി യു എ ഇ

Editors Pick

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലഭിച്ചില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട; നോക്കാം അഞ്ച് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ

International

ഇറാന്റെ ഖാര്‍ഗ് ദ്വീപിലെ റിഫൈനറികള്‍ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ട്രംപ്; പേര്‍ഷ്യന്‍ കടലില്‍ അക്രമികളുടെ രക്തം ഒഴുകുമെന്ന് ഇറാന്‍

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ മത്സരിക്കും;തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ച് കെ സുധാകരന്‍

International

മുജ്തബ ഖാംനഈയെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് ഒരു കോടിയോളം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക

Kerala

കേരളം കടുത്ത പാചകവാതക പ്രതിസന്ധിയില്‍; പകുതിയോളം ഹോട്ടലുകള്‍ പൂട്ടി