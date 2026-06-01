Connect with us

Kerala

ഫോണ്‍ കോളിലൂടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ കവര്‍ന്നു

ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് കാര്‍ വാങ്ങാന്‍ പോവുകയായിരുന്ന മരട് സ്വദേശി മാര്‍ട്ടിന്‍ മാന്വലിന്റെ പണമാണ് നഷ്ടമായത്

Published

Jun 01, 2026 9:33 am |

Last Updated

Jun 01, 2026 9:33 am

കൊച്ചി | ഡല്‍ഹിയില്‍ കാര്‍ വാങ്ങാന്‍ പോവുകയായിരുന്ന മലയാളിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം ഒരു ഫോണ്‍കോളിലൂടെ ചോര്‍ത്തി. ഫോണ്‍ ഹാക്ക് ചെയ്ത് നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് പോലീസ്.

ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ മരട് സ്വദേശി മാര്‍ട്ടിന്‍ മാന്വലിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായത്. വായ്പയെടുത്ത പണംകൊണ്ട് ഇന്നോവ കാര്‍ വാങ്ങാനായി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ്. സൈബര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല.

ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ട്രെയിനില്‍ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് കോള്‍ വന്നത്. കോള്‍ എടുത്തപ്പോള്‍ സംസാരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോള്‍ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഒ ടി പി വന്നു. 1,26,000 രൂപയാണ് ആദ്യം പോയത്. തുടര്‍ന്നു 65,000 പോയി. ശേഷം 25,000 രൂപ വീതം രണ്ട് തവണയും 5016 രൂപ വീതം 10 തവണയും നഷ്ടമായി.

പണം സ്പ്ലിറ്റ്് ചെയ്തു ഉപയോഗിച്ചതായാണ് പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ രീതിവെച്ച് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഫോണ്‍കോളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം ചോര്‍ത്തിയതെന്നു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് മാര്‍ട്ടിന്‍ പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

പി കെ ശശി സി എം പിയില്‍ ചേര്‍ന്നേക്കും

National

അധികാരം പോയ തൃണമൂലിനെ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ കയ്യൊഴിയുന്നു; മമത വിളിച്ച എം എല്‍ എ മാരുടെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത് 80 ല്‍ 20 പേര്‍

Kerala

ഫോണ്‍ കോളിലൂടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ കവര്‍ന്നു

Kerala

മാസപ്പടി കേസ്: ഇ ഡി അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി എം ആര്‍ എല്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

Kerala

മില്‍മ പാലിനും തൈരിനും ഇന്നുമുതല്‍ വിലകൂടും

International

വിവാഹശേഷം വധൂ വരന്മാര്‍ സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്ടര്‍ തകര്‍ന്നുവീണ് മലയാളിയായ നവവരനും പൈലറ്റും മരിച്ചു

Kerala

വേനലവധിക്കുശേഷം സ്‌കൂളുകള്‍ ഇന്നു തുറക്കും; കുട്ടികളെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങള്‍