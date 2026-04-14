Kerala
പാളയം ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാര് തമ്മില് തര്ക്കം; ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ചുതകര്ത്തു
സമയക്രമത്തെ ചൊല്ലി ഇരു ബസുകളിലെയും ജീവനക്കാര് തമ്മില് ചാത്തമംഗലത്ത് വെച്ച് വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു.
കോഴിക്കോട്| പാളയം ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാര് തമ്മില് തര്ക്കം. തര്ക്കത്തിനൊടുവില് ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ചുതകര്ത്തു. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. കോഴിക്കോട് – മുക്കം – തിരുവമ്പാടി റൂട്ടില് സര്വീസ് നടത്തുന്ന അസാറോ, മാധവം എന്നീ ബസുകളിലെ ജീവനക്കാര് തമ്മിലാണ് തര്ക്കമുണ്ടായത്.
സമയക്രമത്തെ ചൊല്ലി ഇരു ബസുകളിലെയും ജീവനക്കാര് തമ്മില് ചാത്തമംഗലത്ത് വെച്ച് വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് തുടര്ച്ചയായാണ് പാളയം ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് വച്ച് അതിക്രമമുണ്ടായത്. മാധവം ബസിന്റെ ചില്ലാണ് തകര്ത്തത്. കസബ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രണ്ട് ബസുകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
