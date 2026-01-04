Connect with us

Kerala

അബൂദബിയില്‍ വാഹനാപകടം: ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് മലയാളികള്‍ മരിച്ചു

ദുബൈയില്‍ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വടകര കുന്നുമ്മക്കര സ്വദേശി അബ്ദുല്ലത്തീഫിന്റെ മൂന്ന് മക്കളും വീട്ടുജോലിക്കാരിയുമാണ് മരിച്ചത്.

Published

Jan 04, 2026 10:41 pm |

Last Updated

Jan 04, 2026 10:57 pm

അബൂദബി | യു എ ഇയിലെ താരിഫ്-ദുബൈ റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് മലയാളികള്‍ മരിച്ചു. ദുബൈയില്‍ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വടകര കുന്നുമ്മക്കര സ്വദേശി അബ്ദുല്ലത്തീഫിന്റെ മക്കളായ അഷാസ് (14), അമ്മാര്‍ (12), അയാഷ് (5) എന്നിവരും വീട്ടുജോലിക്കാരി മലപ്പുറം തിരൂര്‍ ചമ്രവട്ടം സ്വദേശി ബുഷറ (50) യുമാണ് മരിച്ചത്.

ലിവ ഫെസ്റ്റിവല്‍ കണ്ട് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ടുപേരില്‍ നാലുപേര്‍ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ അബ്ദുല്ലത്തീഫ്, ഭാര്യ റുക്‌സാന, ഇവരുടെ ഒരു മകന്‍ എന്നിവരെ അബൂദബി മഫ്റഖ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.

വര്‍ഷങ്ങളായി ദുബൈയില്‍ താമസിക്കുന്ന ലത്തീഫും കുടുംബവും വടകര മേഖലയില്‍ സുപരിചിതരാണ്. ലിവയിലെ വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ദുരന്തം പ്രവാസി മലയാളികളെയും നാടിനെയും ഒരുപോലെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍.

ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മയ്യിത്തുകള്‍ നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകരും ബന്ധുക്കളും രംഗത്തുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍; നിശിത വിമര്‍ശനവുമായി മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Kerala

അബൂദബിയില്‍ വാഹനാപകടം: ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് മലയാളികള്‍ മരിച്ചു

Kerala

കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; സഊദി എയര്‍ലൈന്‍സ് കോഴിക്കോട്-റിയാദ് സെക്ടറില്‍ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കും

Kerala

കേരളത്തില്‍ മഴ കുറയുന്നു; ഇടവപ്പാതിയില്‍ 13 ശതമാനവും തുലാവര്‍ഷത്തില്‍ 21 ശതമാനവും കുറവ്

Kerala

കോട്ടയത്ത് ഒന്നേകാല്‍ കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

വര്‍ക്കലയില്‍ രണ്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു

Kerala

റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെ പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയായിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം; സ്റ്റേഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കി