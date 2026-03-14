Kerala
ഭര്ത്താവും ഭാര്യയും തമ്മില് വഴക്ക്; പരിഹരിക്കാനെത്തിയ ബന്ധു തലയ്ക്കടിയേറ്റ് മരിച്ചു
കോന്നി എലിയറയ്ക്കല് സ്വദേശി വഹാബ് (52)ആണ് മരിച്ചത്
പത്തനംതിട്ട | ഭര്ത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം പരിഹരിക്കാനെത്തിയ ബന്ധു തലയ്ക്കടിയേറ്റ് മരിച്ചു. കോന്നി എലിയറയ്ക്കല് സ്വദേശി വഹാബ് (52)ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. വഹാബിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകള് ജാസ്മിയും ഭര്ത്താവും തമ്മിലാണ് വഴക്കുണ്ടായത്.
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു വഹാബ്. വഴക്കിനിടയില് ഇയാള്ക്ക് തലയ്ക്കടിയേല്ക്കുകയായിരുന്നു. ഉടനടി അവിടെക്കൂടി നിന്ന ബന്ധുക്കളും അയല്ക്കാരും ചേര്ന്ന് വഹാബിനെ കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് ഇയാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതോടെ പത്തനംതിട്ട മുത്തൂറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
