Kerala
നിയമലംഘന യാത്ര; ടോമിന് ജെ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ കേസെടുക്കും
തിരുവനന്തപുരം | നിയമലംഘന യാത്രയില് മുന് ഡി ജി പി. ടോമിന് ജെ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ കേസെടുക്കും. കേസെടുക്കാന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി രവത എ ചന്ദ്രശേഖര് കോട്ടയം എസ് പിക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. ഗതാഗത നിയമലംഘനം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തുക.
വിരമിച്ച ശേഷവും സ്വകാര്യ കാറില് നക്ഷത്ര ചിഹ്നമുള്ള ബോര്ഡ് വച്ച സംഭവത്തിലാണ് കേസെടുക്കുക. തച്ചങ്കരിയുടെ നടപടി ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് സ്പെഷ്യല് ബ്രാഞ്ച് റിപോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
മൂന്ന് വര്ഷം മുമ്പാണ് തച്ചങ്കരി പോലീസ് സേനയില് നിന്ന് വിരമിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയം വിജിലന്സ് കോടതിയില് ഹാജരാകാനായി അദ്ദേഹം എത്തിയത് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം പതിച്ച വാഹനത്തിലായിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
നിയമലംഘന യാത്ര; ടോമിന് ജെ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ കേസെടുക്കും
National
കൂറുമാറ്റ ഭീതി; സ്ഥാനാര്ഥികളില് നിന്ന് സത്യവാങ്മൂലം ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങി ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി
Education Notification
ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് ഏകജാലകം: അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്ന് അവസാനിക്കും
International
'ഷോ തുടരട്ടെ'; വൈറ്റ് ഹൗസിലെ വെടിവെപ്പില് പ്രതികരണവുമായി ട്രംപ്
Kerala
വെന്തുരുകി കേരളം; ഇടുക്കി, വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളില് ഇന്ന് മഞ്ഞ ജാഗ്രത
Ongoing News
ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന് ഇറാന്; പാകിസ്താനിലേക്ക് ദൗത്യസംഘത്തെ അയക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി ട്രംപ്
International