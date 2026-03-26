Kerala

'ഫത്‌ഹേ മുബാറക്': മദ്‌റസാ വിദ്യാരംഭത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം

കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് ഇബ്‌റാഹീം ഖലീലുല്‍ ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

Mar 26, 2026 11:44 pm |

Mar 26, 2026 11:44 pm

തിരുവനന്തപുരം | മദ്‌റസാ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമസ്ത കേരള സുന്നി ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമയുടെ കീഴില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഫത്‌ഹേ മുബാറക്’ മദ്‌റസാ വിദ്യാരംഭത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം വള്ളക്കടവ് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററില്‍ നടന്നു. കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് ഇബ്‌റാഹീം ഖലീലുല്‍ ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു. സുന്നി ജംഇയ്യത്തുല്‍ മുഅല്ലിമീന്‍ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വിദ്യാരംഭത്തില്‍ സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷന്‍ സയ്യിദലി ബാഫഖി തങ്ങള്‍, സയ്യിദ് ഇബ്‌റാഹീം ഖലീലുല്‍ ബുഖാരി എന്നിവര്‍ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചുനല്‍കി. വിദ്യാരംഭത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാനെത്തിയിരുന്നു.

ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് നടത്തിയ സ്മാര്‍ട്ട് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷയിലെ റാങ്ക് ജേതാക്കള്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ സെബിന്‍ സമീദ് ഐ എ എസും സമസ്ത പൊതുപരീക്ഷയില്‍ ജില്ലയില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് കേരള വഖ്ഫ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ കെ എസ് ഹംസയും വിതരണം ചെയ്തു. സുലൈമാന്‍ സഖാഫി കുഞ്ഞുകുളം, ജപ്പു അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ മദനി, ഡോ. നാസ്വിര്‍ ഹിശാമി, ശറഫുദ്ദീന്‍ പോത്തന്‍കോട്, കെ ഉമര്‍ മദനി, വി വി അബൂബക്കര്‍ സഖാഫി, ബശീര്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍ ചെറൂപ്പ, ജാബിര്‍ ജൗഹരി, സാബിര്‍ സൈനി, അന്‍സര്‍ ജൗഹരി, സിദ്ദീഖ് സഖാഫി ബീമാപള്ളി, ഹുസൈന്‍ മദനി, പീര്‍ മുഹമ്മദ് സഖാഫി പ്രസംഗിച്ചു.

 

National

രാഹുലും ഖാര്‍ഗെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങള്‍ക്കായി നുണകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു; സി പി എം പി ബി

From the print

പുതുച്ചേരി: ആറിടത്ത് ഡി എം കെ-കോണ്‍. സൗഹൃദ മത്സരം

Kerala

വികസന കാഴ്ചപ്പാടും മതനിരപേക്ഷതയും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യണം: ഖലീല്‍ തങ്ങള്‍

Kerala

പി കിഷന്‍ചന്ദിനെ ആര്‍ ജെ ഡി പുറത്താക്കി

Kerala

'ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ ഫോട്ടോക്ക് മുന്നില്‍ താണുവണങ്ങി വിളക്കുകൊളുത്തിയത് ഏത് ഡീല്‍'; വി ഡി സതീശനോട് പിണറായി

Kerala

സര്‍ക്കുലറില്‍ ബി ജെ പി സീല്‍: നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്