‘ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ റീസൈക്കിള്‍ ചെയ്തത് 6,772 ദശലക്ഷം ടണ്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍’

Posted on: August 12, 2021 11:11 pm | Last updated: August 12, 2021 at 11:11 pm