ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ദേശീയ പാതയിലെ മണ്ണിടിച്ചില്‍;മരണം 11 ആയി, മുപ്പതോളം പേര്‍ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയില്‍

ഷിംല | ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ കിനൗറി ജില്ലയില്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ മണ്ണിടിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി. മുപ്പതോളം പേര്‍ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പത്ത് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

4 dead bodies retrieved and 7 injured rescued by ITBP from the landslide zone on Reckong Peo-Shimla Highway near Nugulsari, District- #Kinnaur, HP today. 17th, 43rd and 19th Battalion ITBP are conducting the rescue operations#Himveers pic.twitter.com/5iC2u5dsQU

— ITBP (@ITBP_official) August 11, 2021