നിയമപാലകരുടെ അനീതിക്കെതിരെ ന്യായാധിപന്‍ വടിയെടുക്കുമ്പോള്‍

ഇന്ത്യയില്‍ മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയരുന്നത് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്നാണെന്ന് മറ്റാരെങ്കിലുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ അവരുടെ സ്ഥാനം അഴികള്‍ക്കുള്ളിലാകുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം ഇപ്പോള്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെയാകുമ്പോള്‍ അതിനു കഴിയില്ലല്ലോ.

Posted on: August 10, 2021 4:02 am | Last updated: August 10, 2021 at 12:33 am